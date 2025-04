A temporada regular da NBA chegou ao fim neste domingo (13), e com isso estão definidos os confrontos do play-in , além do chaveamento dos playoffs .

Com os resultados da última rodada, as duas conferências ficaram definidas, com as posições estabelecidas. No Leste, o Cleveland Cavaliers teve a melhor campanha, com 64 vitórias e 18 derrotas. Já o Oklahoma City Thunder foi a melhor equipe da NBA, com 68-14 e liderou o Oeste.