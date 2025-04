Juiz de final da Copa do Rei chora após polêmica com Real: 'Meu filho ouviu que o pai é ladrão'

O clássico entre Real Madrid e Barcelona deste sábado, que decide o título da Copa do Rei, já vem rendendo polêmica antes mesmo do apito inicial. Nesta sexta-feira, Ricardo de Burgos Bengoetxea, juiz da partida, foi protagonista de mais um capítulo envolvendo essa rivalidade ao conceder entrevista coletiva após ser o alvo de críticas da TV oficial do clube merengue. Ao falar dos ataques que sofreu, ele se emocionou e foi às lágrimas.

Insatisfeito com a escolha do comando da arbitragem para este confronto, o clube merengue divulgou um vídeo em seu canal oficial onde procurou dar ênfase a supostos erros do profissional contra a equipe de Madri.

Sem esconder o descontentamento com a situação, Bengoetxea externou a pressão que vem sofrendo e como isso tem afetado sua vida fora dos campos (e até mesmo em seu seio familiar). O discurso do juiz teve o tom de desabafo.

"Quando um filho vai à escola e escuta de outras pessoas que o pai é ladrão, é um verdadeiro sofrimento. Tudo o que estou tentando fazer é educá-lo para que saiba que o pai é honesto. Que ele erra como qualquer esportista. Isso é muito ruim e não desejo a ninguém", afirmou visivelmente emocionado.

Bengoetxea afirmou que o episódio sobre o vídeo feito pelo Real Madrid serve para reforçar as suas convicções no exercício da sua função. Ele garante que não vai entrar pressionado para apitar o duelo entre os dois times mais tradicionais do futebol espanhol. "A verdade é que não me importa quantos vídeos façam. Sei o que preciso melhorar e o que preciso fazer", afirmou o juiz.

Quem também se manifestou na coletiva foi Pablo González Fuertes, responsável pelo VAR. "Mais importante do que se diz, são as consequências que isso provoca. Perfis anônimos estão insultando as pessoas sem qualquer controle. Administradores de redes sociais de clubes atacam continuamente nossa comunidade (dos árbitros). Isso dá origem à crença de que não somos honestos", afirmou o árbitro.