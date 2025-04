Forte crise de ansiedade fez Tite negar o Corinthians e dar pausa na carreira

Uma forte crise de ansiedade sofrida na madrugada desta terça-feira foi determinante para Tite recusar o Corinthians e anunciar que vai ficar afastado um tempo do futebol para dar atenção à sua saúde mental. O episódio foi o gatilho para o treinador entender que não deve voltar a trabalhar neste momento.

O gaúcho de 63 anos conversava com dirigentes corintianos desde o último domingo e tinha uma nova reunião agendada para a manhã desta terça-feira com o executivo Fabinho Soldado, como havia adiantado o Estadão. Mas o problema de saúde fez Tite, depois de conversar com a família, rever seus planos e considerar que não está bem emocionalmente para assumir um novo trabalho - seria a sua quarta passagem pelo time alvinegro, do qual é o maior vencedor.

"Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte", escreveu o treinador, em carta divulgada por seu filho, Matheus Bachi, por meio das redes sociais. Ele está bem, segundo soube a reportagem, mas não a ponto de direcionar todo seu foco em um novo trabalho.

"Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso", continuou Tite.

O Corinthians estava animado com as conversas e não tinha outro nome em mente senão o do treinador que mais ergueu taças pelo clube. O técnico, que mora no Rio, já havia sinalizado que iria a São Paulo para negociar os últimos detalhes, assinar o contrato e já começar a treinar a equipe nesta terça, como o clube confirmou em comunicado.

"Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária", disse o treinador. Os dirigentes entenderam a posição do técnico, mas não sem se frustrarem com a decisão.

Tite tem três passagens pelo Corinthians, as duas últimas (2010 a 2013, e entre 2015 e 2016), mais vitoriosas. Nesse período, o treinador se colocou como o maior comandante da história da equipe. O sucesso o levou à seleção brasileira em 2016. Depois de duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, colocou o cargo à disposição e aguardava propostas do futebol europeu. Não vieram e ele trabalhou apenas no Flamengo desde então.