Detroit Pistons vence o New York Knicks e iguala a série no confronto pelos playoffs da NBA

Equipes voltam a se encontrar ainda nesta semana pelo Jogo 3. Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

O Detroit Pistons venceu o New York Knicks por 100 a 94, no Jogo 2 da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, o time e empatou a série. Na primeira partida, o Knicks havia vencido por 123 a 121. Ambos os jogos foram disputados em Nova Iorque.

Após perder a primeira partida, os Pistons igualaram a série com uma grande atuação do armador Cade Cunningham, que anotou 33 pontos. Mesmo assim, ele não foi o cestinha da partida. Jalen Brunson, do Knicks, destaque do Jogo 1, marcou 37 pontos.

No último quarto, a partida ganhou toques emocionantes. Em um determinado momento, as equipes empatavam em 94 a 94. Contudo, Dennis Schröder acertou um arremesso de três pontos no minuto final, e os visitantes passaram a frente no placar.