Boston Celtics vence Orlando Magic e abre vantagem no confronto dos playoffs da NBA

Atual campeão da liga, o Celtics encontrou dificuldades nos dois primeiros quartos e viu uma partida equilibrada. Ao término, as equipes foram para o intervalo com 49 a 48 para o Magic .

Entretanto, as coisas começaram a mudar a partir do terceiro quarto. O armador Derrick White passou a converter arremessos de três, que distanciaram o time da casa dos visitantes no placar. Ao fim, o Celtics estava com uma vantagem de 11 pontos para os adversários.