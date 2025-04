Athletic Bilbao vence Las Palmas (1-0) e fica mais próximo da vaga na Champions

A inspiração do atacante Iñaki Williams e a segurança do goleiro Unai Simón ajudaram o Athletic Bilbao a vencer o Las Palmas por 1 a 0 nesta quarta-feira (23), no estádio de San Mamés, e ficar perto da classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a 33ª rodada concluída e faltando cinco para o fim do campeonato espanhol, o time basco ampliou para oito pontos sua vantagem na quarta colocação em relação ao perseguidor mais próximo, o Villarreal (5º), que perdeu por 3 a 0 para o Celta (7º) em Vigo no mesmo horário.

O campeonato espanhol envia nesta temporada pelo menos cinco representantes para a principal competição europeia de clubes, o que torna a vantagem do Athletic do técnico Ernesto Valverde (60 pontos) ainda mais significativa sobre o Betis (6º).

A partida desta quarta-feira em San Mamés, precedida por um minuto de silêncio em memória ao Papa Francisco, foi mais difícil do que o esperado para os donos da casa diante do Las Palmas (17º) que luta pela permanência na primeira divisão, mas que vinha de duas vitórias em seus dois jogos anteriores.

O Athletic Bilbao abriu o placar aos 5 minutos após um passe de Iñigo Ruiz de Galarreta nas costas da defesa, que o mais velho dos irmãos Williams recebeu na área, driblou um zagueiro e finalizou para o fundo da rede com a parte externa do pé.

A equipe das Ilhas Canárias não se deixou abater e mostrou que chega num bom momento às rodadas decisivas. Mas o goleiro Unai Simón impediu o gol de empate ao cobrir com perfeição o espaço por onde o escocês Oliver McBurnie pretendia superá-lo (38').

Já no início do segundo tempo, o atacante do Athletic Álex Berenguer cabeceou na trave (48'). O Las Palmas continuou à procura do gol de empate, que não veio devido à segurança de Simón e à falta de pontaria dos jogadores 'amarillos'.

O time basco, que também comemorou o retorno de seu craque Nico Williams no segundo tempo - ausente no jogo no Santiago Bernabéu devido a uma lesão - entra na pausa do campeonato espanhol para a disputa da final da Copa do Rei com o dever de casa feito. E agora pode se concentrar nas semifinais da Liga Europa contra o Manchester United (nos dias 1º e 8 de maio).

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Valencia - Espanyol 1 - 1

Barcelona - Mallorca 1 - 0

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Las Palmas 1 - 0

Celta Vigo - Villarreal 3 - 0

Getafe - Real Madrid

Alavés - Real Sociedad

- Quinta-feira:

(14h00) Osasuna - Sevilla

Leganés - Girona

(16h30) Atlético de Madrid - Rayo Vallecano

Betis - Valladolid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 76 33 24 4 5 89 32 57

2. Real Madrid 69 32 21 6 5 65 31 34

3. Atlético de Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26

4. Athletic Bilbao 60 33 16 12 5 50 26 24

5. Villarreal 52 32 14 10 8 55 45 10

6. Betis 51 32 14 9 9 45 40 5

7. Celta Vigo 46 33 13 7 13 50 49 1

8. Mallorca 44 33 12 8 13 31 38 -7

9. Real Sociedad 42 32 12 6 14 32 36 -4

10. Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4

11. Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7

12. Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2

13. Espanyol 39 32 10 9 13 35 41 -6

14. Valencia 39 33 9 12 12 37 49 -12

15. Sevilla 37 32 9 10 13 35 43 -8

16. Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12

17. Las Palmas 32 33 8 8 17 38 53 -15

18. Alavés 31 32 7 10 15 34 46 -12

19. Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19

20. Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53

./bds/bur/iga/dr/aam/mvv