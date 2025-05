Fernando Diniz é oficializado no Vasco, mas não dirige equipe diante do Vitória

O que já era sabido desde quinta-feira, se confirmou nesta sexta: Fernando Diniz será o treinador do Vasco até o fim da próxima temporada. O clube cruzmaltino oficializou a contratação do ex-comandante da seleção brasileira, mas a estreia não será neste sábado, em jogo contra o Vitória, em Salvador, pelo Brasileirão.

Depois de duas semanas da dispensa do questionado Fábio Carille, o presidente Pedrinho chegou a acordo com o comandante, de quem não esconde ser fã do trabalho, e espera que a chegada seja positiva nas curtas missões de buscar vaga nas Copas Sul-Americana e do Brasil.

"O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz está de volta ao clube para assumir o comando da equipe até o final de 2026", informou o clube, recordando da passagem nada animadora de quatro anos atrás, quando chegou na disputa da Série B e não conseguiu o acesso.

"Com 51 anos e passagem pela seleção brasileira, Diniz conquistou a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024 (ambos com Fluminense)", frisou o Vasco, revelando que o técnico cegará com os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli.

Os profissionais desembarcam no Rio somente no domingo, um dia após o compromisso com o Vitória, em Salvador, e já iniciam o trabalho para o complicado embate com o Lanús, terça-feira, pela Sul-Americana, na Argentina.

Depois de surra na visita ao Puerto Cabello, por 4 a 1 na Venezuela, o time caiu para a segunda colocação do Grupo G, com cinco pontos e liderado justamente pelos próximos oponentes, com oito. O revés obriga os vascaínos a somarem pontos diante do rival, já que apenas o primeiro avança.