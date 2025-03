Santos volta aos treinos de olho no Vasco e Neymar faz a alegria de visitantes da Apae no CT

Após três dias de folgas antes de intensificar os treinamentos para o retorno ao Brasileirão, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé e iniciou as atividades visando a visita ao Vasco, no dia 30 de março. As atividades foram especiais para alunos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santos que foram convidados a acompanharem as atividades no Dia Internacional da Síndrome de Down.