Piastri domina e vence o GP da China de F-1; Bortoleto melhora após largada e termina em 17º

Oscar Piastri conquistou o Grande Prêmio da China de Fórmula 1 após manter a liderança durante a maioria absoluta da corrida na madrugada deste domingo. O australiano administrou a vantagem e venceu pela terceira vez na carreira, com um tempo de 1h36min934. Piastri liderou a dobradinha da McLaren no pódio, com Lando Norris em segundo, deixando George Russell, da Mercedes, em terceiro.

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas no início da corrida e chegou a rodar na pista, mas conquistou posições no fim e terminou em 17º, melhorando seu desempenho em relação ao grid de largada (19º). Por outro lado, o piloto da Sauber caiu uma posição em relação a seu GP de estreia, na Austrália.

Na recapeada pista do Circuito Internacional de Xangai, Fernando Alonso abandonou a corrida na quinta volta devido a problemas nos freios. Este foi o segundo abandono consecutivo do piloto da Aston Martin, que também havia saído precocemente da corrida na Austrália devido a um acidente.

Entre os destaques na China, Charles Leclerc, da Ferrari, manteve um desempenho consistente até a bandeirada final, mesmo com a asa dianteira quebrada na maior parte da prova, e finalizou em quinto. O outro piloto da escuderia italiana, Lewis Hamilton, que havia vencido a corrida sprint, no sábado, ficou em sexto.

Com a segunda posição no GP da China, Norris foi a 44 pontos e lidera o Mundial de pilotos, seguido por Max Verstappen, tetracampeão, e George Russel, ambos com 36. Com a vitória, Piastri subiu à quarta posição.