Luis Enrique destaca que Arne Slot conseguiu criar um Liverpool 'quase perfeito'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, destacou em entrevista coletiva nesta terça-feira (4) que o técnico do Liverpool, Arne Slot, conseguiu criar em poucos meses uma equipe "quase perfeita".

Slot chegou a Anfield no início da temporada para substituir Jürgen Klopp, que em uma das eras mais brilhantes do clube conquistou a Liga dos Campeões, a Supercopa da Uefa e o Mundial de Clubes em 2019, além do Campeonato Inglês (2020), da Copa da Inglaterra (2022) e de duas Copas da Liga Inglesa (2022 e 2024), entre outros títulos.