Egito pede à Fifa para sediar jogos da Copa de 2034

O presidente da Federação Egípcia de Futebol, Hany Abo Rida, durante a assembleia geral da Confederação Africana (CAF) nesta quarta-feira (12), pediu à Fifa que seu país receba jogos da Copa do Mundo de 2034, cuja organização foi designada à Arábia Saudita.

A seleção do Egito foi a primeira do continente africano a participar de uma edição do Mundial de futebol, em 1934.

Dirigindo-se ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que estava presente no evento no Cairo, Rida afirmou estar confiante de que o Egito "terá a honra de sediar e organizar um dos grupos do Mundial de 2034".

"A Arábia Saudita terá plena capacidade de sediar uma Copa do Mundo histórica", disse o dirigente do futebol egípcio.

No dia 11 de dezembro do ano passado, durante um congresso da Fifa, a Arábia Saudita, candidata única, foi designada oficialmente como sede da Copa de 2034, e se tornará o terceiro país árabe a receber o evento, depois do Catar (2022) e do Marrocos (2030).

A edição de 2030 também terá como organizadores Espanha e Portugal. A Fifa também aprovou jogos no início do torneio no Uruguai, no Paraguai e na Argentina, em comemoração ao centenário da primeira edição do Mundial, no Uruguai (1930).