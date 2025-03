Conmebol convoca governos e federações para discutir combate ao racismo

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira (20), a organização de uma reunião daqui a uma semana, no dia 27 de março, para debater medidas contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. De acordo com a entidade, embaixadores dos governos dos países que fazem parte da confederação e representantes das associações nacionais de futebol foram convidados para participar do encontro.