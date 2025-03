CBF adota nova regra para impedir cera de goleiros a partir do Brasileirão

A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) irá adotar nova regra, aprovada no último conselho da International Football Association Board (Ifab), para impedir a cera dos goleiros durante o jogo. Ela consiste em conceder um escanteio ao adversário assim que o goleiro segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos.

A entidade enviou ofício aos clubes nesta semana informando a respeito da mudança, que passa a valer nas competições organizadas pela CBF. Ele é assinado por Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem. Como o Campeonato Brasileiro se inicia neste sábado, 29, será a primeira competição a sentir os efeitos práticos, mas a regra valerá para os demais torneios que já estão em andamento (Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão sub-20 e Copa do Brasil sub-17).

A CBF conseguiu o aval da Ifab para colocar a nova regra em prática ainda nesta temporada. O órgão acordou a nova adição ao esporte na 139ª Reunião Geral Anual, organizada pela Associação Irlandesa de Futebol (IFA) em Belfast, Irlanda do Norte, neste ano. No futebol europeu, deverão entrar em vigor a partir da próxima temporada. Também estará em prática no Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

A partir desta semana, os goleiros passam a ser proibidos de segurar a bola com as mãos por mais de oito segundos. Na nova diretriz, assim que isso ocorrer, a equipe é penalizada e o adversário tem um escanteio concedido a seu favor. Além disso, assim que o goleiro levar mais de três segundos com a bola, o árbitro deverá sinalizar com os dedos a contagem do tempo restante, até a penalização.

Ela é uma evolução de outra que já existia no livro de regras. Até então, os goleiros não poderiam segurar a bola por mais de seis segundos com as mãos; caso isso ocorresse, era previsto um tiro livre indireto, de dentro da área semelhante ao que ocorre quando há um recuo do defensor com os pés ao goleiro. No entanto, essa diretriz poucas vezes era de fato colocada em prática pela arbitragem.

A ideia é combater o tempo perdido com a cera dos goleiros, tornando o jogo mais dinâmico. Além dessa regra, a CBF irá adotar a diretriz em que apenas o capitão de cada equipe tem permissão de reclamar com o árbitro sobre as decisões em campo durante o jogo. Caso contrário, os jogadores estão sujeitos à punição com o cartão amarelo.