Boston Celtics, maior campeão da NBA, é vendido por valor histórico de R$ 34,5 bilhões

Desde 2002, o Boston Celtics é propriedade da família Grousbeck, que há meses dá indícios do seu interesse em vender a equipe. No entanto, mesmo com o acordo de compra encaminhado, espera-se que o empresário Wycliffe Grousbeck continue como cabeça do time até 2028, quando pretende terminar de vender sua parte como dono majoritário da franquia.