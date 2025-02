Último jogo de Neymar pelo Santos teve estreia de Gabigol e não foi na Vila Belmiro; relembre

Um momento histórico tomou conta da Vila Belmiro na última sexta-feira, quando Neymar foi apresentado para uma multidão de torcedores em seu retorno ao Santos. Ao entrar em campo, ele voltará a atuar pelo clube depois de 12 anos, quando se despediu do Brasil contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, para começar sua carreira internacional. O jogo, disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, terminou em 0 a 0 e os destaques foram o adeus do craque e, curiosamente, a estreia de Gabigol nos profissionais.

Naquela época, Neymar estava acertado com o Barcelona, onde, um ano depois, formou junto a Lionel Messi e Luis Suárez uma das melhores formações de ataque da história, o trio 'MSN', com o qual conquistou a Liga dos Campeões de 2014-15 e chegou perto de ganhar a bola de ouro da Fifa de 2015. Em solo brasileiro e latino-americano, ele levantou os troféus da Libertadores, Recopa, Copa do Brasil e Campeonato Paulista antes de sair.

DESPEDIDA MARCOU O FIM DO 'REINADO' DE NEYMAR NO BRASIL

Com apenas 21 anos, Neymar já era a principal estrela do futebol nacional e sua saída rumo à Europa era uma questão de tempo. Em 225 jogos pelo Santos, ele tinha marcado 136 gols e dado 63 assistências, além de ter conquistado os títulos citados e considerado hors concours na Bola de Prata do Brasileirão, feito que, até então, só Pelé tinha em sua carreira. A partida de despedida, no entanto, não foi uma de suas melhores.

O adversário, o Flamengo, foi "vítima" do craque dois anos antes, quando ele marcou, no clube carioca, o gol que levou o Prêmio Puskás de 2011 como o mais bonito daquela temporada, em um confronto que o Santos perdeu por 5 a 4 na Vila Belmiro e teve até Ronaldinho Gaúcho em campo. Em suma, tanto Neymar quanto o rival carioca tinham motivos extras para uma boa atuação: o jogador queria sair a vitória desta vez, enquanto o rubro-negro iria tentar o anular para que ele não fizesse outra obra.

De fato, o jogo começou com o Flamengo reforçando a marcação em cima do atacante para segurar seu ímpeto e da equipe santista, que começou mais ofensiva. No decorrer da partida, porém, os cariocas começaram a tomar as ações do jogo e foi o goleiro Rafael Cabral, outro que sairia para a Europa no mesmo ano, que apareceu mais, salvando os mandantes - ainda que o duelo fosse em Brasília - de sair atrás no placar.

Neymar precisava buscar mais o jogo na defesa para colocar o Santos de volta no ataque, e o Flamengo, comandado por Jorginho, aproveitando o melhor momento no jogo, promoveu a estreia do atacante Marcelo Moreno, à época com 25 anos. Ele até chegou a marcar, mas anulado por impedimento. Para responder, o alvinegro, liderado por Muricy Ramalho, também colocou outro centroavante em campo: Gabriel Barbosa, o Gabigol, que fazia sua estreia nos profissionais com 16 anos, curiosamente contra o clube em que mais brilhou na carreira.

No fim, o duelo terminou mesmo em 0 a 0, com poucas chances para Neymar fazer um gol em sua despedida. Ele deixou o clube em uma situação muito diferente da qual encontrará na sua reestreia. Em 2013, o Santos tinha recém conquistado a Libertadores e era tricampeão do Campeonato Paulista. Nos dias atuais, o alvinegro amarga um jejum de oito anos sem vencer o estadual e 14 sem faturar a competição mais importante das américas - a última foi, justamente, com o craque.

A chegada do atacante, no entanto, representa uma chance de 'renascimento' do clube, que acabou de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro após um duro ano na segunda divisão nacional. E é uma grande oportunidade também para o jogador, que teve sua passagem no Al-Hilal muito atrapalhada por lesões e busca retomar seu espaço no futebol, visando a Copa do Mundo de 2026 e ser, novamente, o protagonista.

RELEMBRE OS TIMES DE SANTOS E FLAMENGO

Santos: Rafael Cabral; Rafael Galhardo (Patito Rodríguez), Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo (Felipe Anderson); Neymar e Henrique (Gabriel Barbosa)