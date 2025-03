Atual campeã, Iga Swiatek estreia em Indian Wells com triunfo humilhante sobre ex-Top 10

Não faz muito tempo, a francesa Caroline Garcia encantava o mundo com vitórias incríveis e belas apresentações em quadra - chegou ao quarto lugar do ranking em 2018. Nesta sexta-feira, pela segunda rodada do WTA 1000 de Indian Wells, ela encarou a atual campeã e estreante Iga Swiatek e foi massacrada. A polonesa número 2 do mundo não tomou conhecimento da rival, avançando com humilhantes 6/2 e 6/0 em somente 63 minutos.

Swiatek vem de números impressionantes não apenas na temporada, na qual ganhou seu 15º jogo, com em Indian Wells, onde somou o 17º triunfo nos últimos 18 jogos. Não perde no WTA 1000 desde a semifinal de 2023, quando caiu diante da casaque Elena Rybakina, que partiria para o título a seguir.

Nesta sexta, em uma estreia com prognósticos de possível drama, a ex-número 1 do mundo mostrou que chega forte para o bicampeonato ao desbancar uma ex-Top 10 com enorme facilidade, apesar do começo maluco de partida.

Os três primeiros games do jogo foram com quebras de serviço, com a polonesa levando a melhor ao aproveitar dois break points. Com 4 a 2, Swiatek conseguiu nova quebra e depois sacou bem para abrir 1 a 0.

Garcia perdeu totalmente a concentração do jogo e "não voltou" para o segundo set. Sem muito esforço, a atual campeão quebrou o serviço da francesa três vezes e, sacando bem, fechou a partida com um pneu (6 a 0 em 27 minutos).

A polonesa volta à quadra no domingo, diante da ucraniana Dayana Yastremska, que surpreendeu a tunisiana Ons Jabeur nesta sexta-feira, avançando com imponentes 6/3 e 6/1. Na estreiam, já tinha mostrado forças diante da chinesaYue Yuan.

RYBAKINA AVANÇA BEM

Outra favorita a jogar em Indian Wells nesta sexta-feira, a casaque Elena Rybakina, campeã de 2023 - não disputou a edição de 2024 - e sétima cabeça de chave, passou pela holandesa Suzan Lamens com duplo 6/3 e agora desafia a britânica Katie Boutler.