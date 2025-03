Thiago Wild perde de Stefanos Tsitsipas em ensaio para a Copa Davis e está fora de Indian Wells

Thiago Wild está fora do ATP 1000 de Indian Wells. O brasileiro foi derrotado pelo grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4 nesta sexta-feira. João Fonseca agora é o único representante do País no torneio. O jovem prodígio irá enfrentar o britânico Jack Draper, número 14 do mundo, neste sábado, pela segunda fase do torneio, ainda sem horário definido.