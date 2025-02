Torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport entram em confronto antes de clássico em Pernambuco

Partida entre Santa Cruz e Sport ocorre no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, em Recife.

Torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport entraram em confronto na tarde deste sábado (1º) em Recife. As duas equipes jogam no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, pela sexta rodada Campeonato Pernambucano, às 16h30min.