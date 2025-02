Samory Uiki conquista o título do salto em distância no Brasileiro de Provas Similares ao Indoor

Samory no pódio em Bragança Paulista.

O atleta gaúcho Samory Uiki conquistou o título do salto em distância no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Provas Similares ao Indoor, neste sábado (1º). A competição, que abriu o calendário nacional da temporada 2025, foi disputada em Bragança Paulista, com a presença de vários atletas olímpicos.