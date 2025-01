Desafio reunirá corredores profissionais e amadores nas ruas da Capital. Márcio Rodrigues / NB42K/Divulgação

A segunda edição da corrida NB 42K Poa será ainda mais rápida, conforme o percurso divulgado pela organização do evento nesta terça-feira (28). A prova terá um ganho de elevação de 17m, dois a menos que em 2024, ao longo de seus 42 quilômetros. A altimetria atual propicia ainda mais a busca dos corredores a baterem recordes.

A principal mudança que diminuiu a elevação da prova foi a retirada da parte que levava os competidores até o Laçador, próximo do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Para preencher a lacuna de quilômetros, aumentou-se o percurso na Av. Sertório, na zona norte da Capital.

— Fizemos pequenos ajustes no percurso para deixar a New Balance 42K Porto Alegre ainda mais veloz. Em 2024 tivemos um tempo bastante expressivo na maratona masculina. Estamos confiantes de que teremos um evento em 2025 com ainda mais qualidade técnica — explicou Claudio Soirefman, organizador da New Balance 42K Porto Alegre.

A prova terá novamente como ponto de partida o Monumento do Expedicionário no Parque Farroupilha e chegada no Golden Lake. Os corredores percorrerão a região central de Porto Alegre e vias às margens do Lago Guaíba e passarão por pontos icônicos da capital gaúcha, como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento aos Açorianos, o ginásio Tesourinha e o estádio Beira Rio.

As inscrições para a New Balance 42k 2025 se encaminham para a parte final do preenchimento das cerca de 10 mil vagas disponíveis para a prova. O desafio reunirá corredores profissionais e amadores que vão percorrer 42km (maratona) e 21km (meia maratona), além de trajetos mais curtos, de 5km e 10km. Os atletas devem entrar no link para se inscreverem.

Serviço da prova