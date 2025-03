Tatum lidera Celtics no triunfo sobre os Lakers, que encerra sequência de 8 vitórias do rival

O Boston Celtics conseguiu sua quarta vitória seguida ao derrotar o Los Angeles Lakers por 111 a 101 na noite deste sábado em seu ginásio, o TD Garden. O destaque do jogo, que encerrou uma sequência de oito triunfos seguidos do time de Los Angeles, foi Jayson Tatum, que anotou 40 pontos, 12 rebotes e 8 assistências.

Os Lakers terminaram a partida sem LeBron James, que saiu de quadra com uma distensão na virilha, e ensaiaram uma reação no quarto quarto, quando reduziram uma desvantagem de 20 pontos para menos de 10, mas Tatum e Jaylen Brown garantiram a vitória marcando os pontos finais dos Celtics. Brown terminou com 31 pontos. LeBron James terminou com 22 pontos, 14 rebotes e nove assistências, e Luka Doncic fez 34 pontos e oito rebotes.