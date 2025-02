Quem é Alexandre Müller, adversário de João Fonseca na estreia do Rio Open

Alexandre Müller, adversário de João Fonseca no Rio Open. ATP Hong Kong / Divulgação

Com o sorteio da chave principal do Rio Open no sábado (15), o brasileiro João Fonseca já conhece seu adversário na estreia da competição. Na partida marcada para esta terça (18), o campeão do ATP 250 de Buenos Aires vai enfrentar o francês Alexandre Müller.

Destro e com 28 anos completados em 1º de fevereiro, Müller o número 60 do ranking da ATP. Na última atualização, publicada nesta segunda-feira (17), o francês perdeu duas posições em relação seu ranking anterior. Sua melhor posição foi a 56ª, em janeiro deste ano.

A façanha veio justamente após seu primeiro título da carreira, no mês passado. Muller venceu Kei Nishikori na final do ATP 250 de Hong Kong. De virada, fez 2 sets a 1 no japonês, com placar de 2/6, 6/1 e 6/3.

No torneio, Müller demonstrou resiliência e força mental. Ele se tornou apenas o terceiro tenista a vencer um título de ATP depois de perder todos os primeiros sets das partidas que disputou. Após a vitória, falou sobre as viradas:

— Eu estava um pouco cansado na quadra, mas a chave foi manter a calma e a energia. Mantive a calma e segui focado, tentando adaptar meu jogo afirmou.

A maturidade veio também em função de um revés. Na sua primeira final, no ATP de Marrekech, no Marrocos, em 2023, derrota para o espanhol Roberto Carballes Baena. Na ocasião, foi ele quem levou a virada: placar de 6/4, 6/7 e 2/6.

Grand slams

Em grand slams, o melhor resultado de Muller é o mesmo de João. O francês nunca foi além de uma segunda rodada nos quatro principais Majors (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). O brasileiro foi à segunda rodada no aberto da Austrália deste ano, mas caiu diante do italiano Lorenzo Sonego.

A exemplo de João, Müller também disputou o ATP de Buenos Aires. Mas a eliminação foi precoce: na fase de 16-avos de final, perdeu para o sérvio Laslo Djere (rival do brasileiro na semifinal) por duplo 6/3.