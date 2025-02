Neymar 'abraça' filho de Robinho: 'Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você'

Na publicação em seu perfil oficial no Instagram, Robson Junior escreveu uma mensagem para Neymar, acompanhado de um vídeo com diversos momentos entre eles. "Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o @neymarjr voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento,bem vindo de volta ney! Ansioso para te encontrar nos gramados", escreveu o filho do ex-jogador. Recentemente ele participou da Copinha com a camisa do Santos.