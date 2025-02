Luka Doncic escreve carta de despedida dos Mavericks na NBA: "Pensei que fosse passar toda a minha carreira aqui"

Doncic chegou à NBA com 18 anos, após se destacar no basquete europeu. RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Luka Doncic demorou, mas se manifestou sobre a troca histórica na NBA neste domingo (2). O armador esloveno de 25 anos foi trocado pelo Dallas Mavericks e vai atuar pelo Los Angeles Lakers.

As informações dos EUA dizem que ele ficou chocado ao saber da troca, e a carta escrita por ele mostra que é verdade.

— Eu pensei que fosse passar toda a minha carreira aqui, e queria muito dar um título a vocês. O amor e apoio que recebi de vocês foi maior do que eu pude sonhar — escreveu Doncic na mensagem. Leia a carta na íntegra abaixo.

Trajetória de Doncic na NBA

Há sete temporadas na NBA, Doncic brilhou no basquete europeu, sendo campeão pelo Real Madrid. Com 18 anos, o esloveno se elegeu para o draft e foi selecionado inicialmente pelo Atlanta Hawks. Porém, uma troca no próprio recrutamento o colocou em Dallas.

Desde o início, Doncic mostrou que é diferenciado. Na última temporada, ele levou os Mavericks até a final da NBA, porém não conseguiu bater o Boston Celtics na decisão. Após esse feito, a expectativa é de que ele seguiria na franquia para buscar títulos.

Entretanto, Dallas procurou os Lakers para realizar uma troca. Os Mavs receberam Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de Los Angeles em 2029. Por outro lado, os Mavericks enviaram Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris.

Um dos possíveis motivos para a troca existir é a preocupação com o condicionamento físico do esloveno. Ele perdeu muitas partidas nesta temporada e também se apresentou acima do peso.

Confira a carta de Luka Doncic

"Querida Dallas,

Há 7 anos, cheguei aqui como um adolescente para correr atrás do meu sonho de jogar basquete em alto nível. Eu pensei que fosse passar toda a minha carreira aqui, e queria muito dar um título a vocês. O amor e apoio que recebi de vocês foi maior do que eu pude sonhar. Uma criança da Eslovênia nos Estados Unidos pela 1ª vez. E vocês me fizeram sentir em casa.

Nos bons e maus momentos, nas lesões e na ida às Finais da NBA, o apoio de vocês nunca mudou. Obrigado por viver minha alegria nos bons momentos, e por me levantar quando eu mais precisava. Para todas as instituições que ajudei em Dallas, obrigado por me deixar contribuir com seu trabalho importante e por dar visibilidade a quem mais precisa.

Começa uma nova jornada pra mim no basquete, e deixo uma cidade que sempre será minha segunda casa. Dallas é um lugar especial, e a torcida do Mavs é especial. Obrigado, do fundo do meu coração."