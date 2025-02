Harry Kane brilha, Bayern de Munique vence Holstein Kiel e amplia liderança no Alemão

O Bayern de Munique garantiu mais uma vitória emocionante neste sábado, ao superar o Holstein Kiel por 4 a 3 na Allianz Arena, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. Com dois gols de Harry Kane, os bávaros chegaram ao sexto triunfo consecutivo e abriram sete pontos de vantagem na liderança, com 51 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen, vice-líder, ainda entra em campo neste domingo contra o Hoffenheim. O Kiel permanece em situação delicada, com apenas 12 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O Bayern saiu na frente aos 19 minutos, quando Jamal Musiala aproveitou boa jogada de Michael Olise e finalizou com categoria na entrada da pequena área. O Holstein Kiel tentou reagir, mas foi o time bávaro que ampliou. Aos 48, Harry Kane recebeu cruzamento e, com uma cabeçada precisa, fez o segundo.

Logo nos primeiros 45 segundos da segunda etapa, Kane voltou a brilhar ao concluir cruzamento de Kingsley Coman, marcando seu segundo gol no jogo. Com esse desempenho, o atacante inglês se tornou o jogador com mais gols nas 50 primeiras partidas do Campeonato Alemão, chegando a incríveis 55 gols.

Aos oito, Serge Gnabry protagonizou um lance espetacular. Após dar um chapéu no marcador, o atacante finalizou de primeira para marcar um golaço, colocando 4 a 0 no placar. No entanto, o Bayern relaxou, e o Holstein Kiel aproveitou. Aos 16, Finn Porath descontou após erro na saída de bola do coreano Kim Min Jae. Nos acréscimos, Skrzybski marcou duas vezes, aos 46 e aos 48, mas a reação ficou apenas no susto, e o Bayern confirmou a vitória.

OUTROS JOGOS DA RODADA

O Borussia Dortmund quebrou uma sequência de quatro partidas sem vencer ao derrotar o Heidenheim (16º) por 2 a 1, respirando na tabela ao ocupar a décima posição. O Stuttgart, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar dos três primeiros colocados ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Borussia Monchengladbach (7º).