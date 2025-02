Gaúcho Orlando Luz é campeão de duplas do Brasil Tennis Challenger

Guido Andreozzi (E) e Orlando Luz (D) comemoram título. João Pires / Fotojum

O tenista gaúcho Orlando Luz conquistou neste domingo (2), o título do Brasil Tennis Challenger, torneio que precisou ser transferido de Piracicaba para São Paulo devido às fortes chuvas. A competição distribuiu um total de US$ 160 mil (R$ 935 mil) em prêmios.

Na decisão, Orlandinho, que atuou com o argentino Guido Andreozzi, superou a dupla composta pelo também gaúcho Marcelo Demoliner e pelo carioca Fernando Romboli. O jogo foi decidido no match tie-break, com Luz e Andreozzi vencendo por 7/6(4), 2/6 e 11/9, garantindo 100 pontos no ranking e um prêmio de US$ 22.730 (R$132.834.00).

O título marca o bicampeonato para ambos, já que Luz havia vencido o torneio em 2023 e Andreozzi conquistou a edição de 2024. Orlando Luz deve entrar no top 60 do ranking mundial de duplas pela primeira vez na carreira.

— Muito feliz. Jogar no Brasil é muito bom, ganhar no Brasil é ainda melhor. Em três anos que jogo em Piracicaba, dois eu fui campeão. As finais são muito importantes pelos pontos, sim, mas também pela premiação, porque precisamos muito, em nosso dia a dia a gente gasta bastante, muitas viagens, poucos patrocinadores, fundamental pra continuar a gira. Acho que agora entro no top 60, um marco importante na minha carreira — disse o gaúcho que conquistou o 18º título de nível challenger na carreira.

Filho de campeão da Copa do Mundo de 1986 é campeão de simples

Na chave de simples, o argentino Roman Andrés Burruchaga, 124º colocado na classificação da ATP conquistou o maior título de sua carreira. Na final, ele superou seu compatriota Facundo Mena por 2 sets a 1, parciais de 7/6(10-8), 6/7(6-8) e 7/6(7-4), após três horas e 45 minutos de partida.

Roman é filho de Jorge Burruchaga, campeão da Copa de 1986. João Pires / Fotojump

Roman é filho de Jorge Luis Burruchaga, que em 1986 fez o gol do título da Argentina na Copa do Mundo disputada no México. O tenista de 23 anos tinha perdido as duas finais de challenger da carreira e tinha, até domingo, três títulos de torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF), sendo o último deles na cidade gaúcha de Vacaria, em dezembro do ano passado.