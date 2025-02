Flamengo vence e se aproxima do líder Minas no NBB

Surpresas

Minas Tênis Clube x Corinthians

Líder do NBB, o Minas Tênis Clube foi surpreendido em seu ginásio, pelo Corinthians . O time paulista fez 72 a 63, após um excepcional segundo quarto, no qual marcou 30 a 19 e abriu a vantagem que se tornou decisiva.

Com 15 pontos e 13 rebotes, o pivô Lucas Cauê foi decisivo para a 13ª vitória corintiana em 25 partidas disputadas. Nono na classificação, o time paulista ainda contou com 15 pontos e cinco rebotes do ala Munford e 14 do ala americano Melvin Johnson.