Filipinho se irrita após ser atrapalhado por fotógrafo durante onda decisiva em Abu Dhabi: "Não quero surfar de novo"

O brasileiro Filipe Toledo colidiu com um fotógrafo durante uma onda na etapa de Abu Dhabi da Liga Mundial de Surfe ( WSL ). O momento era decisivo e ele acabou eliminado da competição.

— Eu não quero surfar de novo. Não quero. F***** essa m****! Não foi a primeira vez que reclamamos. Vinha acontecendo nas sessões de treino o tempo todo — reclamou o brasileiro, bicampeão mundial, ao sair da água, segundo informações do GE .

A etapa de Abu Dhabi acontece em uma piscina com ondas . Filipinho disputava as oitavas de final contra o japonês Kanoa Igarashi e precisava tirar excelentes notas nas duas últimas tentativas para conseguir avançar.

Veja o vídeo do momento da queda:

Ao cair após o choque com o fotógrafo, ele desistiu de uma nova onda e reconheceu o bom surfe do adversário. Os árbitros avaliaram que, mesmo que não houvesse o choque com o profissional de imagem, o brasileiro não teria alcançado a pontuação necessária para vencer.