A grande promessa do beach tennis para 2025; ouça o podcast 

Mais um talento de Ravenna, berço do beach tennis, desponta no cenário mundial. Em uma rápida ascensão, o jovem Mattia Bazzi, 22 anos, chegou ao top-30 do mundo em 2024 e inicia a temporada 2025 como uma promessa a ser seguida.

O italiano é a atração desta semana no podcast Saque na Cinco. No episódio, ele conta sobre a trajetória no esporte e as expectativas para o futuro.