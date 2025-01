Santos leva virada do São Bernardo e perde a 3ª seguida no Paulistão antes da chegada de Neymar

Neymar encontrará um Santos em crise em seu retorno ao Brasil. O atacante desembarca no País nesta sexta-feira e no sábado já acompanhará o clássico com o São Paulo, na Vila Belmiro. Sua presença será um combustível a mais para o time buscar desencantar no Paulistão. Depois de duas derrotas seguidas, a equipe até saiu em vantagem diante do São Bernardo nesta quarta-feira, mas acabou pecando no jogo aéreo e, muito cansado, levou a virada, por 3 a 1, amargando o quarto resultado ruim em cinco rodadas.

Depois de levar gols nas quatro primeiras rodadas, a ideia era sair na frente do São Bernardo e "fechar a casinha" para se reencontrar com os triunfos. Depois de um primeiro tempo ruim, o Santos voltou do intervalo mais ligado e conseguiu cumprir sua primeira meta no ABC. Mas descuidos pelo alto custaram o triunfo, para lamento da torcida e de Pedro Caixinha.

Com a terceira derrota seguida, o Santos fica com somente quatro pontos no Paulistão e correndo riscos, como há algumas temporadas, de não passar às quartas de final.

Desgostoso após duas derrotas seguidas e carente de boas peças para a armação, o técnico Pedro Caixinha surpreendeu ao não apenas promover a volta de Soteldo, mas por improvisar o lateral Léo Godoy na meia, na posição onde deve entrar Neymar. Na frente, o artilheiro Guilherme ganhou a parceria de peso de Tiquinho Soares.

Ciente que no contrato curto inicial de Neymar, de apenas seis meses, a chance de título é no Paulistão, uma reação era primordial. E, para isso, o time tinha de derrubar o bem armado São Bernardo no ABC em um campo castigado pelas chuvas e bem pesado.

Com muitas faixas de camisa 10 nas arquibancadas - o pesado manto eternizado por Pelé e que será representado pelo astro -, os santistas marcaram presença no Primeiro de Maio para incentivar seus jogadores. Mas nem bem viram uma chance de perigo e já levaram um susto.

Guilherme Queiroz recebeu livre e soltou uma bomba, abrindo o placar após falha de Brazão. O VAR acusou impedimento mínimo do atacante e salvou o Santos de ser vazado pelo quinto jogo seguido no Estadual. Ajustar a marcação, por sinal, vem sendo um martírio de Caixinha, que a todo momento gritava com o time para tentar organizar o time.

Mas, parecia não ser ouvido. O São Bernardo era melhor em campo e justificava a liderança do Grupo D, no qual aparece o poderoso tricampeão Palmeiras, ao chegar melhor e por vezes ao ataque. Brazão salvou os visitantes em saída arrojada.

Faltava ao Santos um melhor aproveitamento de Soteldo. O venezuelano não conseguia as jogadas, por errar passes fáceis ou segurar demais a bola. Por consequência, Tiquinho e Guilherme pouco tocavam na bola. Nem na cobrança de falta quase na risca da área o time santista mostrou capricho.

A forte chuva que voltou a castigar São Bernardo, prejudicou o jogo de toques rápidos do time de casa e ajudou o Santos a crescer na reta final. Mas sem ameaçar o placar, contudo. Para piorar, Souza, substituto de Escobar na esquerda, se machucou e precisou ser substituído no intervalo.

O segundo tempo começou com Soteldo "elétrico". O venezuelano voltou do vestiário mais atrevido, driblando, buscando o ataque e mostrando genialidade. Em belo passe, ele deixou Léo Godoy na cara do goleiro. Alex Alves até fez o corte, mas mandou nos pés de Guilherme, que não desperdiçou, logo aos dois minutos. Quinto gol do jogador, artilheiro disparado do Santos, representando bem a camisa 10 que repassará para Neymar.

A "bronca" de Caixinha deve ter sido forte no vestiário. O Santos voltou tomando conta do jogo e com postura bem diferente da apática primeira etapa. No campo ofensivo, era quem demonstrava mais perto de ampliar. Guilherme parou no goleiro e Soteldo teve sua chance em cobrança de falta.

Os visitantes não fizeram e acabaram castigados. Lucas Tocantins ganhou do jovem Vinícius Lira pelo alto e empatou, de cabeça, aos 15. O jogo aéreo castigava o Santos na segunda etapa. A cada cruzamento, o torcedor santista ia ao desespero nas arquibancadas. Lucas Rian obrigou Gabriel Brazão (sentindo dores na mão) a milagre para evitar a virada. Felipe Azevedo também desperdiçou o gol da vitória ao mandar raspando a trave.

O Santos estava perdido em campo e acusando cansaço. Sem mais impor resistência, acabou derrotado. Após tantos cruzamentos sem sucesso na reta final, enfim o São Bernardo teve êxito. Augusto apareceu bem para virar, aos 42. Nos acréscimos, em contragolpe, Lucas Rian definiu.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 1 SANTOS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hugo Sanches (Léo Duarte), Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson (Lucas Tocantins); Léo Jabá (Lucas Rian), Guilherme Queiroz (Felipe Azevedo) e Fabrício Daniel (Emerson Santos). Técnico: Ricardo Catalã.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont (Luca Meirelles), Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (Vinícius Lira); Rincón, Diego Pituca (João Schmidt), Léo Godoy e Soteldo (Gabriel Bontempo); Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Guilherme, aos 2, Lucas Tocantins, aos 15, Augusto, ao 42 e Luvas Rian, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Hugo Sanches, Helder, Lucas Lima e Augusto (São Bernardo) e Vinícius Lira e Zé Ivaldo (Santos).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.