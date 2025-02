Nova diretoria da Câmara de Comércio Italiana do RS tem empresários da Serra como vice-presidentes

Da esquerda para a direita: Neco Argenta, Valerio Caruso, Erasmo Battistella e Gelson Castellan. Leticia Fazolin Wendling / Divulgação

O empresário Erasmo Battistella, presidente da Be8, foi eleito para a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. Ele irá presidir a entidade pelos próximos três anos e terá ao lado os vices Neco Argenta, do Grupo Argenta, e Gelson Castellan, da Florense Móveis.

Criada em 1959 para incentivar as relações comerciais bilaterais, a Câmara estava com os trabalhos interrompidos desde janeiro de 2024. Com a retomada, a entidade irá, nos próximos três meses, realizar a reorganização da estrutura interna, com foco na atração de novos associados.