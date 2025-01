Juventus vence Milan e se vinga da derrota na semifinal da Supercopa

Depois de perder a semifinal da Supercopa da Itália para o Milan no início do mês, a Juventus teve sua revanche ao vencer o time 'rossonero' por 2 a 0 neste sábado (18), pela 21ª do Campeonato Italiano.

No jogo em Turim, repleto de oportunidades para ambas as equipes, a Juve só abriu vantagem no segundo tempo. O belga Samuel Mbangula (59') fez o primeiro dos 'bianconeri' com um chute que desviou no brasileiro Emerson Royal e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Mike Maignan.

Pouco depois, Maignan, decisivo em vários lances, não conseguiu alcançar a finalização de Timoty Weah (63'), que havia entrado no intervalo.

Com esta primeira vitória desde o dia 22 de dezembro, a Juventus, uma máquina de colecionar empates no campeonato (13 em 21 jogos, mas ainda invicta) é a quarta colocada com 37 pontos, dez atrás do líder Napoli, que ainda joga neste sábado, contra a Atalanta (3ª).

O Milan, campeão da Supercopa e cujo novo técnico, o português Sérgio Conceição, sofreu sua primeira derrota desde sua chegada, no início de janeiro, fica em oitavo com 31 pontos.

-- Jogos da 21ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Roma - Genoa 3 - 1

- Sábado:

Bologna - Monza 3 - 1

Juventus - Milan 2 - 0

(16h45) Atalanta - Napoli

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Torino

(11h00) Cagliari - Lecce

Parma - Unione Venezia

(14h00) Hellas Verona - Lazio

(16h45) Inter - Empoli

- Segunda-feira:

(16h45) Como - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 47 20 15 2 3 32 12 20

2. Inter 44 19 13 5 1 48 17 31

3. Atalanta 43 20 13 4 3 44 21 23

4. Juventus 37 21 8 13 0 34 17 17

5. Lazio 36 20 11 3 6 34 28 6

6. Bologna 33 20 8 9 3 32 26 6

7. Fiorentina 32 19 9 5 5 32 20 12

8. Milan 31 20 8 7 5 29 21 8

9. Roma 27 21 7 6 8 31 27 4

10. Udinese 26 20 7 5 8 23 28 -5

11. Genoa 23 21 5 8 8 18 30 -12

12. Torino 22 20 5 7 8 20 25 -5

13. Lecce 20 20 5 5 10 14 32 -18

14. Empoli 20 20 4 8 8 19 25 -6

15. Parma 19 20 4 7 9 25 35 -10

16. Como 19 20 4 7 9 22 33 -11

17. Hellas Verona 19 20 6 1 13 24 44 -20

18. Cagliari 18 20 4 6 10 19 33 -14

19. Unione Venezia 14 20 3 5 12 18 33 -15

20. Monza 13 21 2 7 12 20 31 -11