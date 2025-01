Nascido em Porto Alegre, comandante do sub-20 do São Paulo recebeu a ZH em sua residência de Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O chimarrão sempre em suas mãos entrega que o técnico do São Paulo sub-20, campeão da Copinha 2025, é gaúcho. Allan Barcellos, 32 anos, está na equipe paulista desde 2022, após passagem de quase uma década nas categorias de base do Grêmio.

Natural de Porto Alegre, Allan está aproveitando o período de recesso na Capital antes de retornar à Cotia, onde trabalha no tricolor paulista. Em sua residência, recebeu a reportagem de Zero Hora para falar sobre a sua trajetória — desde o crescimento no RS até o sucesso profissional no centro do país.

Quem é Allan Barcellos, ex-Grêmio e técnico do São Paulo

Allan Barcellos teve seu nome alavancado na mídia e na torcida pelo trabalho que vem fazendo na base do São Paulo. Mas a sua caminhada começou na zona sul de Porto Alegre.

No ensino fundamental, estudou no Colégio Paraíba, e concluiu os estudos no médio pelo Parobé. Depois, começou sua formação acadêmica de educador físico pela PUCRS.

Durante a faculdade, começou como estagiário no Grêmio, iniciando sua caminhada de nove anos e meio no clube:

— Vivenciei todas as categorias da etapa de formação. Entrei como supervisor das categorias de iniciação do clube, até conseguir a graduação na faculdade. Então fui convidado para ser o treinador do sub-9, primeira categoria da época.

Fiquei nove anos e meio no Grêmio. Vivenciei todas as categorias da etapa de formação e iniciação ALLAN BARCELLOS Ex-técnico da base do Grêmio e atualmente no sub-20 do São Paulo.

A sequência de progressão de Allan só melhorou a partir deste momento, indo para o sub-13 e tendo contato com jogadores que atualmente estão no profissional. Trabalhou com nomes como: Nathan Fernandes, Igor Serrote, Ronald, Pedrinho e até Gabriel Mec.

Em 2022, Allan Barcellos recebeu o convite para ingressar na base do São Paulo. Precisou deixar a família no sul e se mudar para o centro do país, abraçando uma oportunidade. Por lá, passou por muitas categorias até chegar a mais alta:

— Chego na categoria sub-13 no São Paulo a convite do professor Marcelo Vilhena (hoje coordenador técnico do Atlético-MG) e Marcos Biasotto, diretor executivo da base (do SPFC). E um dos principais objetivos que eu coloquei para o clube foi poder vivenciar todas as etapas de formação, ou seja, todas as categorias.

Responsável pela recuperação do tricolor paulista

Passando pelo sub-15 e 17, o treinador assumiu o sub-20 em maio de 2024, num momento extremamente turbulento. O time estava na lanterna do Brasileirão da categoria. Mas Alan "arrumou a casinha" e só perdeu um jogo na competição desde que entrou, levando o time até a 15ª colocação.

Logo na sequência, o gaúcho comandou seus treinados ao título da Copa do Brasil sub-20. Quase dois meses depois, colocou a medalha da Copinha em seu pescoço:

— É um privilégio poder representar uma camisa tão pesada, uma instituição tão grande, de tantas glórias, de tantas histórias. Foi um desafio gigantesco desde o início, e o sentimento com os títulos é de dever cumprido.

A campanha do título na Copinha

Allan Barcellos segurando a medalha de campeão da Copinha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O São Paulo foi campeão da Copinha numa decisão em que saiu perdendo de 2 a 0 para o Corinthians. A virada por 3 a 2 veio após o intervalo, onde Allan conseguiu conversar com seu grupo para acalmar os ânimos e tentar reverter o marcador.

— No vestiário, a gente primeiro tentou equilibrar bem os meninos no que diz respeito à tomada de decisão, ao equilíbrio do jogo, para que a gente não tomasse o terceiro gol e buscasse o empate. A gente sabe que uma equipe bem equilibrada se aproxima de um gol — detalha.

Em seguida, o treinador explicou que o modo que o adversário se portava em campo influenciou nas táticas empregadas para o segundo tempo da final:

— A gente procurou entender o cenário que o Corinthians estava nos propondo, no que diz respeito às vantagens que eles estavam nos dando. Entendemos que os jogadores que entraram no segundo tempo, logo na volta do intervalo, entraram compatíveis com a característica da vantagem que o Corinthians estava nos dando naquele cenário.

Allan Barcellos abraçado por um de seus jogadores na final da Copa São Paulo, realizada em 25 de janeiro. Rebeca Reis/Ag. Paulistão

A campanha do São Paulo foi quase irretocável. Depois de vencer todos os jogos na fase de grupos e passar por América-RJ e Juventude nas etapas seguintes, o time se deparou um confronto dificílimo.

— O jogo contra a Fluminense, devido ao estado do gramado por conta de uma chuva forte, deixou tudo imprevisível. Foi bem desafiador — conta, sobre o duelo em que o time paulista se classificou nos pênaltis após um empate sem gols.

Nas quartas, a vitória por 3 a 1 garantiu os paulistas entre os quatro melhores da Copinha. Na semi, mais uma superação:

— O Criciúma (adversário da vez) é uma equipe extremamente treinada. Estávamos perdendo o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, quando tivemos dois pênaltis seguidos e conseguimos a classificação. Em termos emocionais, bem desafiador.

Campanha do São Paulo na Copinha:

São Paulo 2x0 Serra Branca

São Paulo 7x0 Picos

São Paulo 2x1 XV de Jaú

São Paulo 4x0 América-RJ

São Paulo 1x0 Juventude

São Paulo 0x0 (5x4) Fluminense

São Paulo 3x1 Cruzeiro

São Paulo 2x1 Criciúma

São Paulo 3x2 Corinthians

Roger Machado e Guardiola como referências

Allan trabalhou com Roger no Grêmio e foi aluno do mesmo em curso da CBF. Guilherme Veiga/Saopaulofc.net

Allan foi aluno de Roger Machado na CBF Academy. Atualmente, têm todas as licenças de treinador por parte dos cursos da entidade. Além disso, teve contato direto com o agora técnico do Inter, quando comandou o Tricolor gaúcho.

— O professor Roger é uma referência para mim desde a época de Grêmio. Tive o privilégio de ter algumas aulas com ele. Isso tudo confirmou toda a admiração que eu tenho e tive por ele durante todo esse período da minha formação.

Além do comandante colorado, Allan tem como referência diversos nomes, como Muricy Ramalho, Telê Santana, Vanderlei Luxemburgo e André Jardine. Mas um nome desponta à nível internacional: Pep Guardiola.

O professor Roger (Machado) é uma referência para mim desde a época de Grêmio ALLAN BARCELLOS Técnico sub-20 do São Paulo

Vínculo com o RS

Allan mora sozinho em São Paulo desde 2022. Quando possível, volta a Porto Alegre, onde sua esposa e demais familiares permanecem.

Entre idas e vindas nas capitais, o treinador carrega suas raízes conterrâneas na mão. À reportagem, o gaúcho falou que está sempre tomando chimarrão no CT da base do São Paulo. E divide a cuia com os demais membros da comissão técnica.

Futuro de Allan Barcellos

A perspectiva de carreira do técnico Allan Barcellos ainda é gigantesca. Com vasta experiência nas categorias de base de Grêmio e São Paulo, o gaúcho ainda tem o sonho de se tornar uma referência na profissão.

— Quero ser referência no que diz respeito a treinador de futebol. A gente precisa entender as competências que envolvem esse treinador de futebol. Para além de um bom ser humano, uma boa pessoa, uma boa capacidade de gerir pessoas, um entendimento significativo no que diz respeito à metodologia, e ideias claras na qual a gente busca desfrutar de uma ideia de jogo — detalha.

A imprensa paulista já coloca o nome de Allan como um possível sucessor de Zubeldía no comando técnico do grupo principal do São Paulo. O profissional também é benquisto internamente pelo clube.

Mesmo com toda esta grife, o treinador de somente 32 anos encara uma possível promoção com parcimônia, e foca em continuar fazendo um bom trabalho por onde passa.

— Tenho esse objetivo de ajudar o São Paulo de uma forma significativa, seja no âmbito de categoria de base, seja posteriormente a nível profissional. Estou vivendo e desfrutando desse sonho, e tem muita caminhada, muito aprendizado pela frente.