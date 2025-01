Ryan Francisco, do São Paulo, é eleito o melhor jogador da Copinha 2025

Comemoração na semifinal contra o Criciúma, quando marcou duas vezes, ambas de pênalti com cavadinha.

Um dos destaques do São Paulo, campeão da Copinha 2025 sobre o Corinthians neste sábado (25), o atacante Ryan Francisco foi eleito o craque da competição. Ele também acabou como artilheiro do torneio, com 10 gols em nove jogos.