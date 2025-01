O Atlético de Madrid se classificou diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o já eliminado RB Salzburg por 4 a 1 nesta quarta-feira (29), na Áustria.

Giuliano Simeone (5'), Antoine Griezmann (13' e 45'+1) encaminharam antes do intervalo a vitória do Atlético, que terminou a primeira fase do torneio na quinta posição.