Gustavo Heide faz jogo longo, mas perde para argentino no Rio Open

Apesar de todo o esforço, o paulista Gustavo Heide não conseguiu passar pela estreia no Rio Open . Na noite desta segunda-feira (17) em uma quadra 1 repleta por uma trocida inflamada, o tenista de 22 anos acabou superado pelo argentino Francisco Comesaña, 86º do mundo, por 2 a 1 , parciais de 7/6 (7-2), 6/7 (7-9) e 6/3, em exaustivas três horas e 21 minutos de partida.

Atual número 162 do ranking mundial, Heide disputou a chave principal do Rio de Janeiro pela segunda vez na carreira e repetiu o resultado do ano passado, quando também caiu na estreia.

— Foi um jogo muito duro, jogo muito jogado. Muita troca de bola, acho que no final ali acabou pegando, acabei pecando no físico. Mas é tentar tirar os pontos positivos e seguir em frente aí. Acho que o principal é melhorar fisicamente. No começo do terceiro set eu cansei um pouquinho, estava fiscando um pouquinho de câimbra, mas depois até que passou. Mas o começo ali estava muito forte, acabou prejudicando um pouco e quando voltei já estava difícil de pegar o jogo — disse Gustavo Heide, após a partida.