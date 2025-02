Conselho Deliberativo do Inter aprova aumento da mensalidade dos sócios

O Conselho Deliberativo do Inter aprovou, na noite desta segunda-feira (17), o aumento nas mensalidades dos sócios . A proposta tem como objetivo incrementar a arrecadação do clube em até R$ 25 milhões por ano.

O valor de cada modalidade subirá 25,43%. A votação terminou com 187 favoráveis, 10 contras e cinco abstenções.

O movimento, denominado como uma recomposição , determina a elevação no preço mensal para o quadro associativo do Colorado — que tem mais de 107 mil sócios em dia e cerca de 142 mil cadastrados.

No comunicado do Inter, o presidente Alessandro Barcellos afirma que "a recomposição permitirá maior capacidade financeira para o nosso clube, uma vez que, por meio da atualização das obrigações sociais, retomaremos a relação entre o crescimento do nosso quadro social".