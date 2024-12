Vegetti faz balanço positivo da temporada do Vasco: 'Temos que interpretar o momento'

Um dos principais jogadores do Vasco nesta temporada, Pablo Vegetti fez um balanço positivo do ano da equipe carioca, que chegou a correr risco de rebaixamento no Brasileirão. O atacante argentino valorizou a classificação para a disputa da Copa Sul-Americana e pediu compreensão com o "momento" vivido pelo clube em 2024.

"Foi uma boa temporada. Passamos por muitos momentos durante o ano. Muitas trocas de treinador, de diretoria. Conseguimos chegar na semifinal do Carioca, na semifinal da Copa do Brasil, depois de muito tempo. E nos classificamos para a Copa Sul-Americana, depois de muito tempo também. Com tudo isso o que representa jogar um torneio internacional, acho que fechamos uma boa temporada", disse o argentino.

"O Vasco é um clube que se exige muito, com uma camisa que exige luta por títulos, mas temos que interpretar o momento. Depois de tudo o que passamos, com momentos bons e ruins, o balanço é positivo", ponderou o artilheiro do time cruzmaltino no ano, com 23 gols em 56 partidas.

Vegetti destacou o "momento" vivido pelo clube em razão das dificuldades extracampo enfrentadas pelo Vasco neste ano. O grupo 777 deixou o comando da SAF e o ex-jogador Pedrinho, presidente do Vasco associativo, assumiu a gestão da parte esportiva também. O clube vem negociando com interessados a venda da SAF para um investidor estrangeiro.

Dentro de campo, o time carioca foi comandado por cinco treinadores diferentes. Começou a temporada com Ramon Díaz, atualmente no Corinthians. Depois contou com o interino William Batista, antecessor da primeira passagem de Rafael Paiva, substituído por Álvaro Pacheco. Paiva reassumiu na sequência e foi demitido na reta final do Brasileirão, quando o time foi comandado pelo ídolo Felipe, que deixou temporariamente a função de diretor - já avisou que retoma seu cargo enquanto o clube procura um novo técnico.

"Nos momentos ruins, nos fortalecemos. Os momentos bons nos ajudam a ter um crescimento mental. Sabendo que todas as temporadas serão muito competitivas e difíceis. Tudo o que passamos ao longo do ano ajudou a fortalecer a parte mental do grupo e dos jogadores. Vestir essa camisa não é nada fácil. Temos que aprender em todos os momentos. E esse ano foi importante para isso", comentou Vegetti.