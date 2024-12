Título do Brasileirão será decidido na última rodada pela terceira vez em 10 anos; relembre

Palmeiras conquistou a última taça do Brasileirão.

O título do Brasileirão 2024 será definido na última rodada. No próximo domingo (8), às 16h, Botafogo e Palmeiras enfrentarão São Paulo e Fluminense, respectivamente, na disputa pelo título .

Esta será a terceira vez, nas últimas 10 edições do Brasileirão, que o campeão será conhecido apenas na 38ª rodada. A situação foi a mesma em 2020, quando Flamengo e Inter chegaram no último jogo disputando o título, e o clube carioca levou a melhor . E em 2023, quando Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras foram para a rodada final buscando a taça, e o time paulista a conquistou.

Nesta temporada, o Botafogo tem situação mais confortável. Na liderança do Brasileirão, o Fogão precisa apenas de um empate contra o São Paulo, atuando no Nilton Santos, para levantar a taça. Ao Palmeiras é necessário secar o rival, e vencer o Fluminense, na Arena do Palmeiras.