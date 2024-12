Paratleta perde direito ao Pró-Esporte RS e cobra governo do Estado: "Imaginei que finalmente teria o reconhecimento"

Wallison foi campeão mundial neste ano. Divulgação / Comitê Paralímpico Brasileiro

O paratleta Wallison Fortes usou suas redes sociais para questionar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Esporte e Lazer pela não aprovação do seu projeto junto ao Pró-Esporte RS para a temporada de 2025. Ele pode pedir a revisão da nota da avaliação até o dia 26 de dezembro.

Estreante nos Jogos Paralímpicos de Paris, o gaúcho foi quarto colocado nos 200m T64 (para amputados) e é o atual campeão mundial da prova, sendo um dos principais nomes do atletismo brasileiro e do mundo.

"Agora que atingi os melhores resultados da minha carreira e imaginei que finalmente teria o reconhecimento e o apoio necessários para seguir adiante, fui surpreendido pela não aprovação da continuidade do meu projeto no Pró-Esporte (...). Espero que a Secretaria do Esporte possa rever essa decisão pois, como atleta paralímpico gaúcho, quero continuar treinando e representando o Rio Grande do Sul com muito orgulho", escreveu em publicação na última quarta-feira (18).

Procurada por Zero Hora, a Secretaria de Esporte e Lazer alegou que a avaliação das candidaturas é conduzida por um órgão independente.

"No caso específico da seleção dos projetos inscritos na LIE, a avaliação é conduzida pela Câmara Técnica, um órgão independente, pautando-se nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Assim, ficam garantidas a imparcialidade e a transparência do processo de análise, como explicado no curso de capacitação para proponentes", ressaltou a secretaria por meio de nota.

Conforme divulgado, a última concorrência, no segundo semestre de 2024, contou com 398 projetos inscritos, dos quais 335 foram avaliados pela Câmara Técnica. 118 foram contemplados.

Confira a nota completa da Secretaria de Esporte e Lazer

A Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul (SEL) disponibiliza o Programa Pró-Esporte RS e a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) como ferramentas importantes de fomento ao esporte, investindo R$ 35 milhões anuais para atender projetos de mais de 60 modalidades diferentes, com foco em, cada vez mais, ampliar sua capilaridade e impacto social.

No caso específico da seleção dos projetos inscritos na LIE, a avaliação é conduzida pela Câmara Técnica, um órgão independente, pautando-se nos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Assim, ficam garantidas a imparcialidade e a transparência do processo de análise, como explicado no curso de capacitação para proponentes.

O último lote, o 2024-002, contou com 398 projetos inscritos, dos quais 335 foram avaliados pela Câmara Técnica e 118 projetos foram contemplados. Essa alta concorrência evidencia o comprometimento do Pró-Esporte com a diversidade de iniciativas e a pluralidade esportiva.