Napoli vence Genoa e volta provisoriamente à liderança do Italiano

O Napoli recuperou provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com a vitória sobre o Genoa por 2 a 1 neste sábado (21), pela 17ª rodada.

Graças a esta quarta vitória nos últimos cinco jogos, o time napolitano, que liderou entre a 6ª e a 14ª rodada, chega a 38 pontos, um à frente da Atalanta (2ª, 37), que no domingo recebe o Empoli.

A 'Dea' vem de 10 vitórias consecutivas no campeonato e quer a 11ª para passar o Natal na ponta da tabela.

Os gols do Napoli neste sábado foram marcados pelo camaronês Frank Anguissa (15') e pelo kosovar Amir Rrahmani (23'), enquanto o Genoa descontou com Andrea Pinamonti (51').

Esta é a primeira derrota do Genoa desde a chegada do técnico francês Patrick Vieira. O time cai para a 14ª posição e dependendo dos resultados do fim de semana pode terminar a rodada em 17º.