Mundial de Clubes de 2025 fecha acordo de transmissão com a DAZN

A Fifa fechou um acordo de transmissão global do Mundial de Clubes de 2025 com a DAZN, que terá exclusividade de exibição, mas pode sublicenciar os direitos para redes locais. Conforme informado pela entidade máxima do futebol nesta quarta-feira, a plataforma de streaming vai exibir todas as 63 partidas do torneio gratuitamente.