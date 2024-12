Lazio supera o Ajax e retoma a ponta da Liga Europa; Frankfurt perde invencibilidade

A Lazio se recuperou do empate com o Ludogorets, em casa, na rodada anterior, e reassumiu a liderança da Liga Europa com um triunfo por 3 a 1 sobre o Ajax, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, nesta quinta-feira. O resultado levou a equipe italiana aos mesmos 16 pontos do Athletic Bilbao, mas com melhor saldo de gols (11 a 9). Os holandeses somam dez pontos em seis partidas, em 11º lugar.

Vindo de derrota para a Real Sociedad, o Ajax aproveitou a força da torcida e imprimiu maior volume de jogo no início do duelo. Traoré, aos 6 minutos, chutou por cima da meta do goleiro Mandas. Mesmo acuada, a Lazio surpreendeu e abriu o placar aos 12 minutos. Da intermediária, Pedro tocou para Tchaouna, que invadia a área sem marcação, e o atacante bateu na saída do goleiro Pasveer para estufar a rede.

A partir daí, a partida ficou mais aberta, mas nenhuma das equipes conseguiu chegar à área adversária com muito perigo. Na melhor oportunidade do Ajax na etapa inicial, aos 20 minutos, Brobbey cabeceou para fora. Do lado da Lazio, Taty Castellanos, aos 28, finalizou à esquerda do gol.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado, com o time da casa partindo para cima em busca do empate. Aos 2 minutos, Traoré arriscou o chute da entrada da área e acertou o ângulo esquerdo: 1 a 1. Os torcedores do Ajax mal tiveram tempo para comemorar, já que, na sequência, Dele-Bashiru aproveitou o bom passe de Zaccagni para finalizar no canto direito e deixar os visitantes novamente em vantagem.

Após o gol, as duas equipes se revezaram no ataque, mas sem sucesso nas investidas. Até que, aos 32 minutos, em nova jogada entre Tchaouna e Pedro, o primeiro acionou o espanhol, que chutou da entrada da área para anotar 3 a 1 para a Lazio e garantir o triunfo.

FIM DA INVENCIBILIDADE

Outra equipe que perseguia a liderança da Liga Europa, o Eintracht Frankfurt até saiu na frente do Lyon, na França, mas sofreu a virada por 3 a 2, nesta quinta-feira, e caiu da terceira para a quinta posição na tabela, com 13 pontos, perdendo a invencibilidade na competição. Com o triunfo, os franceses também chegaram a 13 pontos, assumindo o quarto lugar.

Embalada por quatro vitórias na competição, a equipe alemã começou a partida mais bem encaixada, neutralizando as seguidas investidas dos franceses. Aos 19 minutos, Caleta-Car falhou na marcação de Ekitike, que levantou no segundo poste para Knauff tocar no contrapé de Lucas Perri e inaugurar o placar para os visitantes.

Após o gol, porém, o Lyon reagiu e dominou completamente a partida. O empate saiu ainda no primeiro tempo, com Cherki, aos 28 minutos, após receber o passe de Tolisso. Com boa atuação, o goleiro Trapp impediu a virada no primeiro tempo, salvando tentativas de Lacazette e Nuamah, que ainda resvalou na trave.

No segundo tempo, porém, a pressão francesa deu resultado. Após bobeada da defesa alemã, aos 5 minutos, Cherki partiu em velocidade e encontrou Fofana na área para marcar 2 a 1. Quatro minutos depois, Nuamah invadiu a área da direita para o meio e mandou a bola com efeito no ângulo esquerdo de Trapp: 3 a 1.

A entrada de Marmoush, aos 19 minutos, ajudou o Frankfurt a equilibrar a partida e ser mais agressivo no campo ofensivo. Após muita insistência, aos 40 minutos, o egípcio recebeu o passe de Can Uzun na direita da área, e encheu o pé, sem chance para Perri: 3 a 2. Apesar da pressão nos minutos finais, o Lyon conseguiu administrar o resultado.

Confira os resultados desta quinta-feira da Liga Europa:

Roma 3 x 0 Braga

Viktoria Plzen 1 x 2 Manchester United

Malmo 2 x 2 Galatasaray

Olympiacos 0 x 0 Twente

PAOK 5 x 0 Ferencváros

Ludogorets 2 x 2 AZ Alkmaar

Union Saint-Gilloise 2 x 1 Nice

Hoffenheim 0 x 0 FCSB

Ajax 1 x 3 Lazio

Porto 2 x 0 Midtjylland

Bodö/Glimt 2 x 1 Besiktas

Elfsborg 1 x 0 Qarabag

Maccabi Tel Aviv 2 x 1 RFS

Lyon 3 x 2 Eintracht Frankfurt

Rangers 1 x 1 Tottenham

Real Sociedad 3 x 0 Dínamo de Kiev