Athletic Bilbao vence Fenerbahçce em jogo isolado da Liga Europa

Iñaki Williams foi o nome do jogo.

Com dois gols de Iñaki Williams, o Athletic Bilbao venceu o Fenerbahçe de José Mourinho por 2 a 0 no único jogo da sexta rodada da Liga Europa disputado nesta quarta-feira (11), na Turquia.

Iñaki marcou duas vezes no primeiro tempo, aos cinco e 45 minutos, e decidiu o duelo para os espanhóis, mas seu irmão Nico teve que ser substituído aos 36 minutos por um problema no joelho direito.

O Athletic, com organização tática e intensidade, aproveitou um erro de passe Samet Akaydin aos cinco minutos que deixou Gorka Guruzeta na cara do gol, mas o atacante preferiu fazer a assistência para Iñaki Williams abrir o placar.

O segundo gol saiu pouco antes do intervalo, com um chute forte de Williams quase sem ângulo, após passe de Oihan Sancet.

Com esta vitória, o Athletic Bilbao assume provisoriamente a liderança isolada da Liga Europa com 16 pontos, à espera do resultado da Lazio (2ª, 13 pontos), que joga na quinta-feira contra o Ajax, em Amsterdã.