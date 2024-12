Neste sábado (14) ocorre a sétima edição do Lance de Craque, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O evento, organizado por D'Alessandro, conta com a parceria do Grupo RBS. O jogo beneficente, que começa 17h, será transmitido com imagens no YouTube de GZH. A Rádio Gaúcha fará a cobertura.