Fortaleza anuncia Diogo Barbosa, campeão da Libertadores pelo Fluminense e ex de Palmeiras e Grêmio

O Fortaleza anunciou neste sábado (21) a contratação do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O atleta, campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense, assinou até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O clube carioca facilitou a negociação por causa do volante Hércules, que foi oficializado como reforço para a próxima temporada, na segunda maior venda do futebol nordestino.

— Um lateral de uma carreira excelente, sempre passando por grandes clubes, títulos e conquistas. É um lateral de muita intensidade, chamou muita atenção do Vojvoda, que pediu a contratação dele ao enfrentá-lo algumas vezes e viu as qualidades técnicas e a intensidade que ele gosta. Era uma opção do treinador e conseguimos trazê-lo. Estava em fim de contrato, nós conversamos com o atleta e o Fluminense permitiu o diálogo. Estamos felizes com essa vinda, ele chega muito motivado para nos ajudar nas campanhas dos próximos anos — disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Diogo Barbosa chega ao clube cearense com 32 anos. Nesta temporada, defendeu o Fluminense em 41 oportunidades e deu uma assistência. Ele tem passagens ainda por Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, Goiás, Atlético-GO, Coritiba, Guarani, Sport, Vasco e Vila Nova. Ele tem inúmeros títulos no currículo, incluindo o da Libertadores pelo clube das Laranjeiras.

— Um jogador acostumado a jogar grandes competições. O Diogo já vinha sendo monitorado já há algum tempo pelo clube e, nesta janela, houve a possibilidade de fechar a sua contratação. chega com muita gana e vontade de ajudar no nosso projeto, compreendendo o projeto do Fortaleza. Sem sombra de dúvidas, o Diogo vai vir pra cidade se adaptar, ser muito feliz aqui e ajudar o Fortaleza a alcançar os objetivos que ele tem a longo e médio prazo — completou o diretor de futebol, Alex Santiago.

Este foi o segundo reforço confirmado pelo Fortaleza para 2025. O goleiro Brenno, ex-Grêmio, já havia sido confirmado. O clube também já tem tudo acertado com Pol Fernández, capitão do Boca Juniors, que está sendo aguardado na capital cearense para assinar o contrato. Sua contratação já foi revelada pelo técnico Juan Vojvoda.