Em um final dramático, Minnesota Timberwolves segura vitória sobre o Dallas Mavericks na NBA

Irving terminou confronto com 39 pontos. RON JENKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um final de jogo eletrizante marcou o encontro do Dallas Mavericks com o Minnesota Timberwolves nesta quarta-feira (25), pela rodada de Natal da temporada regular da NBA. Em partida realizada no American Airlines Center, o Minnesota abriu boa vantagem na casa do adversário, mas quase viu a vitória escapulir diante da reação dos anfitriões. No final, em confronto bastante tenso, os visitantes venceram o duelo por 105 a 99.

O cestinha da partida foi Kyrie Irving, que deu uma canseira na da defesa rival e encerrou o duelo com 39 pontos. No entanto, sua atuação não foi suficiente para levar a equipe à vitória. Para piorar, a franquia de Dallas sofreu um duro golpe. Luka Doncic saiu machucado no segundo quarto e não conseguiu voltar para o embate.

Pelo lado do Timberwolves, Anthony Edwards, com 26, e Julius Randle, 23 pontos, conduziram a equipe que agora ocupa a parte intermediária da Conferência Oeste. Com campanha irregular, a franquia acumula 15 vitórias e 14 derrotas até aqui. Já o Dallas ostenta 19 triunfos e perdeu 11 partidas.

No encontro, a ausência de Doncic abalou o Dallas, que viu o adversário abrir larga vantagem. O Minnesota dominou todas as ações e chegou ao final do terceiro quarto com 90 a 68 no marcador. No entanto, quando tudo parecia que o jogo estava decidido, o quarto final mudou o cenário do duelo.