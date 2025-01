Com direito a "flechada", Palmeiras anuncia a contratação de Paulinho

Paulinho é a grande contratação palmeirense para 2025. Divulgação / SE Palmeiras

Depois de se despedir do Atlético-MG nas redes sociais, o atacante Paulinho, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Palmeiras para 2025, nesta terça-feira (31). O clube paulista postou uma sequência de imagens com uma flecha, partindo do Rio de Janeiro, onde nasceu o jogador, passando por Minas Gerais, onde eles estavam, até chegar a São Paulo.

A 'flechada' é uma alusão à comemoração de Paulinho, que faz referência a Oxóssi, que, na mitologia iorubá representa um caçador. No mito, ele teria acertado o peito de um pássaro com um flecha, evitando uma tragédia no reino.

O jogador já falou como atleta do Palmeiras e lembrou das tentativas do clube paulista em contar com ele.

— Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. E eu sempre fui muito solícito e grato por esse reconhecimento. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história— afirmou.

Paulinho não escondeu que o Super Mundial foi um atrativo a mais na escolha pelo clube paulista.

— O Palmeiras é um clube enorme e estar em uma competição que será a maior do mundo entre clubes, com o projeto maravilhoso que o Palmeiras tem, chamou a minha atenção e fico feliz de poder fazer parte disso. Aceitei, claro, não só pelo Mundial, mas também pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pelo Paulista, por todos os campeonatos que o Palmeiras entra sempre para vencer— finalizou.

Segundo apurou o Estadão, o Palmeiras desembolsou R$ 118 milhões para contar com o jogador em 2025. A chegada de Paulinho também envolveu a ida de dois jogadores do clube paulista ao Atlético. Assim, os volantes Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino devem fazer parte do elenco mineiro em 2025.

Antes de ser anunciado pelo Palmeiras, o jogador publicou um vídeo com momentos que viveu com a equipe mineira e agradeceu ao clube e à torcida.