Carillo exalta torcida após renovação de contrato e projeta títulos com Corinthians

Após uma reação espetacular no Campeonato Brasileiro, com a fuga do rebaixamento para a classificação na próxima edição da Copa Libertadores, o Corinthians chega motivado para a temporada de 2025. E é exatamente essa sensação que os atletas têm passado durante as entrevistas. Com contrato renovado até dezembro de 2026, o volante André Carillo exaltou a torcida durante o ano de altos e baixos do clube.

"Para todos os torcedores do Corinthians, quero agradecer pelo carinho, agradecer pela paixão que têm, pela vontade que colocam a cada partida. Vocês são muito importantes para nós. Mando-lhes um forte abraço e continuem sendo esse bando de loucos. Daqui eu não saio. Vai, Corinthians!", afirmou.

Desde setembro no Corinthians, Carillo atuou em 19 partidas com a camisa alvinegra e contribuiu com suas assistências. Ele falou um pouco sobre o seu começo no clube.

"Minha chegada foi incrível. Os jogadores, principalmente, me receberam com os braços abertos e isso foi espetacular para mim. É verdade que eu não estava em um nível igual aos outros, mas pouco a pouco fui melhorando e foi incrível o que me aconteceu. Eu nunca imaginei chegar ao maior do Brasil", completou o atleta, que projetou títulos pelo clube.

"Estou muito feliz. Sinto que nesses três meses consegui me entrosar com a equipe, ter uma boa relação com os jogadores, ter uma relação magnífica com a torcida, mas isso é só o começo. Um time como esse necessita ganhar títulos e estar no lugar mais alto da tabela. Estamos em um bom momento. E com muita vontade que comece 2025 de uma maneira positiva para sonhemos com títulos, vitórias, e essa gente sendo feliz levantando troféus", disse.

Carillo ainda analisou o fim da temporada do clube, que engatou uma série de nove vitórias consecutivas. "Não fizemos história no momento porque não ganhamos nenhum título, mas sinto que construímos coisas boas para o que vem. Demorou um tempo até chegarem os resultados, mas ficamos com sentimentos muito positivos e isso nos dá muito ânimo para o próximo ano. O grupo merecia essa sequência de partidas e nos fez terminar 2024 de uma maneira muito bonita."

A expectativa é que o Corinthians anuncie mais reforços para 2025. O clube já bancou a permanência do técnico Ramón Díaz, muito pela classificação para a Copa Libertadores.