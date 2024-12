Campeão da MotoGP, Jorge Martín é homenageado, Atlético de Madrid vence e é 2º no Espanhol

O domingo foi de festa para o Atlético de Madrid. Campeão da MotoGP e torcedor assíduo do clube, Jorge Martín foi homenageado durante a vitória sobre o Getafe por 1 a 0, no estádio Metropolitano, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. De quebra, o piloto viu seu time assumir a vice-liderança, ultrapassando o rival Real Madrid na tabela de classificação.

Jorge Martín exigiu categoria em cima de sua moto, deu a famosa volta olímpica para os mais de 60 mil torcedores presentes e ainda exibiu o troféu de campeão da MotoGP. O piloto trouxe sorte ao time, que fez o essencial para assumir a vice-liderança, com 38 pontos, deixando o Real em segundo, com 37. Este foi o 11º triunfo consecutivo na temporada do time do técnico Diego Simeone

O Getafe, por sua vez, continuou tendo uma campanha de altos e baixos, muito próximo da zona de rebaixamento, com 16 pontos. Uma vitória sobre o Atlético de Madrid não acontece desde 2011, quando venceu por 3 a 2, em partida pelo Campeonato Espanhol.

Principal característica da equipe de Simeone, a boa marcação esteve presente na vitória sobre o Getafe, tanto que o time visitante praticamente não ameaçou nos primeiros 45 minutos de partida. Já o Atlético apostou nas bolas alçadas para dentro da área adversária. A melhor chance foi com Giuliano Simeone aos 44. Ele subiu sozinho e jogou para fora.

O Atlético chegou a ter 61% de posse de bola e não deixou o Getafe crescer em nenhum momento da partida. A superioridade se transformou em gol aos 24. Sorloth recebeu dentro da área e cabeceou para o gol, abrindo o placar no estádio Metropolitano.

Com dificuldade na criação, o Atlético resolveu recuar e passou a administrar o resultado, que o fez ultrapassar o Real Madrid na tabela de classificação, mas não antes de um susto nos acréscimos. Em cobrança de falta, Luis Milla por muito pouco não empatou. A bola tirou tinta do travessão.